RU
Все новости

11 человек погибли: В «ЛНР» рассказали о ДТП с пешеходами

28.10.20 11:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» с начала года произошло более 120 наездов на пешеходов, в результате ДТП 11 человек погибли, 117 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«В текущем году на территории республики водителями транспортных средств совершены 124 наезда на пешеходов, в результате которых 11 человек погибли и 117 травмированы, третья часть таких ДТП произошли по вине самих пешеходов, которые осознанно нарушили правила дорожного движения», – уверяют в «ЛНР».

В «МВД» уточнили, что самыми частными причинами аварий становились неожиданный выход на проезжую часть, переход дороги в неустановленном месте, невыполнение требований сигналов светофора, нахождение пешехода в состоянии опьянения.

«С целью недопущения ДТП с участием пешеходов сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечены около 1 100 пешеходов», – утверждают в «республике».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк