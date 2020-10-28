Вызывали полицию: В Константиновке не дали сфальсифицировать результаты голосования

В Константиновке (Донецкая обл.) завершился подсчет бюллетеней и протоколов с участковых избирательных комиссий. Главой города стал Олег Азаров. За него отдали голоса чуть более 6000 избирателей. А вот в горсовете однопартийного большинства не будет. Об этом сообщает телеканал «Донбасс».

Председатель территориальной избирательной комиссии пыталась добавить проценты «Оппозиционной платформе – За жизнь», однако юристы «Оппозиционного блока» не позволили сфальсифицировать итоги голосования.

«Были попытки территориальной комиссии принимать решения, которые шли вопреки действующему законодательству. Об этом говорилось в избирательной комиссии, но председатель комиссии не обращала внимания на это. В связи с чем несколько раз вызывалась полиция, чтобы устранить эти нарушения. Мы добивались от комиссии принятия соответствующих решений, и я считаю, что в данном случае мы добились более-менее нормального результата. Мы на втором месте из политических сил, которые выиграли в этой предвыборной гонке», – прокомментировал ситуацию представитель «Оппозиционного блока» в Константиновской ТИК Виктор Коваленко..