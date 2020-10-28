«Азот» получил лицензию: Больницы Луганщины обеспечат медицинским кислородом

ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот» получило лицензию от Государственной службы Украины по лекарственным средствам на производство и продажу медицинского кислорода. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как рассказал председатель областной государственной администрации Сергей Гайдай, была достигнута договоренность с министром здравоохранения об ускорении процедуры оформления этой лицензии. «Поэтому регион будет полностью обеспечен необходимым количеством баллонов для лечения тяжелобольных COVID-19 и для других потребностей наших медицинских учреждений», – сообщил Гайдай.

Он добавил, что Луганщина получит от государства около 10 млн грн для обеспечения медицинских учреждений кислородом.

Как отметили на предприятии, производственные мощности цеха разделения воздуха способны производить 500 куб. м/час кислорода медицинского качества.

Медицинский кислород сохраняется преимущественно в металлических газовых баллонах высокого давления. Кроме того, медицинским кислородом из баллонов наполняют так называемые «кислородные подушки» для индивидуального применения.