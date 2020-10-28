Ушли на больничный 62 сотрудника: В Мариуполе не из кого формировать бригады «скорой помощи»

В Мариуполе, по состоянию на 27 октября, 62 сотрудника городской станции скорой медицинской помощи ушли на больничный. «Скорая» испытывает острый дефицит врачей и фельдшеров, передает «Сайт города Мариуполя».

Как рассказал главный врач Валерий Закржевский, ежедневно на горячую линию горсовета обращаются люди с жалобами, что к ним из-за температуры 38 не приезжает «скорая».

«Но мы не можем приезжать на температуру. Реагировать на температуру – это работа семейных врачей. У нас инфаркты, потеря сознания, происшествия на дорогах и на заводах, у нас дети до года. Если мы в нынешней ситуации будем ездить на температуру 38, то просто не сможем приехать к пациентам на экстренные вызовы», – пояснил Валерий Закржевский.

По его словам, сотрудники «скорой» сейчас работают на грани физических возможностей, многие болеют.

«Такого в моей практике еще не было, чтобы сразу 60 человек ушли на больничный. Это большой удар по службе. Болеют не только коронавирусом. Тут и грипп, и ОРВИ, и другие болезни. Но мы сейчас столкнулись с ситуацией, когда нам не из кого формировать бригады», – говорит Закржевский.

Служба ищет выход из ситуации и обращается к пенсионерам и студентам-медикам.

«Мы обращаемся сейчас ко всем нашим ветеранам-врачам, пенсионерам. Если есть возможность – выходите на работу! Мы будем обращаться к студентам-медикам старших курсов и будем принимать на работу их. Нам очень нужен средний медицинский персонал с дипломом фельдшера. Также крайне необходимы люди с дипломами медсестер для работы в оперативно-техническом отделе. Приходите! Ситуация более чем серьезная», – заявил главный врач городской станции «скорой помощи».

В Мариуполе за минувшие сутки зарегистрировано 205 новых случаев COVID-19 среди жителей города.