Донетчина в числе лидеров по нарушениям на выборах, – «Опора»

В день выборов 25 октября по всей Украине были зафиксированы тысячи нарушений, и почти 300 из них – в Донецкой области. Об этом рассказала координатор политических программ, глава правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, передает «UA|TV».

«По статистике и обращениями к ОПОРЕ, в Национальную полицию, по количеству инцидентов, связанных с избирательным процессом, Донецкая область была в топ-4 регионов, где фиксировались нарушения. Всего было 298 инцидентов. В Луганской области ситуация лучше – там было 75 инцидентов», – отметила Айвазовская.

В то же время в Луганской области такое низкое количество нарушений могло быть связано с тем, что большинство громад не участвовали в выборах.

«В Донецкой области нас особенно беспокоил Мангушский район, потому что там есть громады, где увеличилось количество граждан, которые изменили избирательный адрес, среди военнослужащих в частности. И в одном из населенных пунктов наши наблюдатели фиксировали организованный подвоз этих военнослужащих, о чем было обращение в полицию. Мы надеемся, дальше будет проведено соответствующее расследование», – добавила координатор «Опоры».