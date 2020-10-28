RU
Все новости

Уложен асфальт, монтируются модули: Строительство нового КПВВ «Счастье» почти завершено

28.10.20 12:58
Фото: пресс-служба Луганской ОГА
Фото: пресс-служба Луганской ОГА

В Луганской области почти завершены строительные работы на пешеходном контрольном пункте въезда-выезда в городе Счастье. О этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Отмечается, что строительные работы уже почти завершены: заасфальтирована сервисная зона, проезжая часть, монтируются модули, в которых будут работать специалисты Миграционной службы и ГФС.

Как сообщил по результатам визита на стройплощадку глава Луганщины Сергей Гайдай, определены места для парковки социального транспорта, который будет подвозить людей к месту прохождения паспортного контроля, ведь расстояние составляет 1,1 км. А также обсуждался вопрос обустройства сервисной зоны и мест отдыха для людей маломобильных групп и женщин с детьми.

«Проблемным остается вопрос обустройства территории, прилегающей к так называемому "виртуальному нулю" – это полоса по 300 м в обе стороны от условной линии разграничения, на которой, по договоренностям, не могут находиться ни украинские военные, ни представители незаконных военных формирований ОРДЛО», – добавили в Луганской ОГА..

Напомним, в Луганской области 10 ноября планируется одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда – «Счастье» и «Золотое».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк