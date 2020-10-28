Уложен асфальт, монтируются модули: Строительство нового КПВВ «Счастье» почти завершено

В Луганской области почти завершены строительные работы на пешеходном контрольном пункте въезда-выезда в городе Счастье. О этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Отмечается, что строительные работы уже почти завершены: заасфальтирована сервисная зона, проезжая часть, монтируются модули, в которых будут работать специалисты Миграционной службы и ГФС.

Как сообщил по результатам визита на стройплощадку глава Луганщины Сергей Гайдай, определены места для парковки социального транспорта, который будет подвозить людей к месту прохождения паспортного контроля, ведь расстояние составляет 1,1 км. А также обсуждался вопрос обустройства сервисной зоны и мест отдыха для людей маломобильных групп и женщин с детьми.

«Проблемным остается вопрос обустройства территории, прилегающей к так называемому "виртуальному нулю" – это полоса по 300 м в обе стороны от условной линии разграничения, на которой, по договоренностям, не могут находиться ни украинские военные, ни представители незаконных военных формирований ОРДЛО», – добавили в Луганской ОГА..

Напомним, в Луганской области 10 ноября планируется одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда – «Счастье» и «Золотое».