КПВВ «Станица Луганская» будет закрыт до 15 ноября: Кого пропустят

Временное прекращение пропуска лиц через КПВВ «Станица Луганская» продлено до 15 ноября 2020 года. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганщины становится критическим. Оккупационная администрация РФ не в состоянии стабилизировать эпидемическую ситуацию. Существенно ухудшает состояние дел на временно оккупированной территории Украины отсутствие достаточного количества квалифицированных медицинских работников и средств противодействия заболеванию», – отмечают в штабе.

«С целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19 и сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего Объединенных сил, приостановление пропуска лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» продлено до 23:59 15 ноября 2020 года», – добавляют в пресс-центре.

Также отмечается, что для граждан остается возможность пересечь линию разграничения в этом КПВВ только по отдельному решению командующего. Такое решение может быть принято, исходя из документально подтвержденных жизненно важных обстоятельств социально-гуманитарного характера.

«Дополнительно информируем, что, по решению командующего Операции Объединенных сил, граждане, имеющие зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории Украины, в КПВВ «Станица Луганская» могут быть пропущены через линию разграничения к месту регистрации», – сообщили в штабе ООС.

Напомним, пропуск через КПВВ «Станица Луганская» был ранее временно приостановлен с 15 до 31 октября по приказу командующего Объединенных сил. При этом в штабе ООС подтвердили, что рассматривают заявления о пропуске только тех лиц, которые едут на похороны родственника, в частности члена семьи первой степени родства (родителей, супруга / супруги, детей умершего, в том числе усыновленных).

После того, как в связи с распространением коронавируса украинская сторона временно закрыла контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская», в «ЛНР» сразу появились перевозчики через Россию.

Также сообщалось, что в «ЛНР» изменили график работы КПП «Станица Луганская».