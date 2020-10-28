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500 ударов кухонным ножом: На Донетчине 69-летний мужчина убил своего товарища

28.10.20 13:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Бахмуте (Донецкая обл.) местный житель совершил жестокое убийство своего товарища, нанеся ему сотни ударов ножом. Мужчине грозит до 15 лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что 25 октября 2020 года 69-летний житель Бахмута в своей квартире распивал спиртные напитки с другом. Между ними возникла ссора, во время которой хозяин обвинил потерпевшего в краже собственного имущества. Злоумышленник повалил мужчину на пол, и, используя кухонный нож, нанес ему более 500 ударов, из которых 35 – проникающие ранения в область грудной клетки, брюшной полости и головы», – рассказали в прокуратуре о подробностях случившегося.

После совершенного преступления нападавший ушел отдыхать, а 50-летний пострадавший от полученных травм скончался.

Мужчине, который обоснованно подозревается в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины), судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

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