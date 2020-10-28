Надо было заражаться, когда места были: В «ДНР» отказывают в госпитализации тяжелым больным

В «ДНР» люди рассказывают о сложностях с госпитализацией тяжело больных пациентов.

«Люди добрые, подскажите волшебный номер телефона, куда позвонить, чтобы госпитализировали тяжелого больного. "Горячая линия", тел. минздрава и санавиации – бесполезно. Говорят, ждите, ищем место. И так уже третий час... Без кислорода человек не дышит. "Скорая" сидит с ним, кислорода пошел уже 3-й баллон», – написала Наталья.

По ее словам, больной человек – это ее сосед. Позже Наталья сообщила, что «скорой» дали добро и мужчина все же попал в больницу. «"Скорая" была с больным 4 часа. Дважды ездили за баллонами кислорода. Он не дышал без него. Это Снежное. Больной – мой сосед. Мы обзвонили уже все известные "горячие линии". Результат: мест нет. Ждите. Девочка на "скорой" честно влила ему все, что возможно. И держала под кислородом до последнего», – рассказала Наталья.

«Места в нашей больнице есть. Город же маленький, везде есть знакомые. Но "скорой" не давали добро его везти в больницу. Вот так-то... Уже забрали, слава Богу! И место нашлось», – добавила она.

О подобных ситуациях рассказывают в донецком паблике:

Наталья: «У нас 7 часов знакомую в "скорой" держали, место искали, другого – 3 часа»;

Анна: «Мы ждали место с 11 ночи, а нашли только утром»;

Саня: «Стоял в очереди в ковидную больницу 147-м по всей ДНР, очередь так и не дошла»;

Алла: «Соседи ждали место в больницу в самой "скорой" с 15:00 до 23:30. Привезли мужчину уже в крайне тяжелом состоянии, днем он умер».

В сообществе пишут о том, после чего началась волна коронавируса и пневмоний:

Евгений: «И это все началось после песчаной бури»;

Наталия: «Нет. После концерта Лепса»;

Саша: «Это как раз для тех, кто кричит что ковид – это ерунда и смертность там маленькая! Как сказал один врач, смертность маленькая, пока на один ИВЛ – один пациент»;

Алеся: «Было сразу понятно, что ДНР не готова к мерам по ковиду! Поэтому людям нужно самим о себе в первую очередь заботиться, носить маски. На сегодняшний день, могу смело сказать, что еще мало кто осознает всю опасность происходящего. Печально, что супермаркеты процветают, а банальных лекарств, антибиотиков днем с огнем не сыщешь»;

Мишка: «А ведь было полно далеееких людей, которые везде вопили про заговор, и когда я им писал про больных родственников, они отвечали, мол, я бред пишу...»;

Виталий: «Надо было раньше заражаться, когда места были».

Люди пишут о том, что в больницах места на самом деле есть, однако тяжелых пациентов туда оформлять не спешат:

Федор: «Ну а если нет свободных мест, что делать, ну их нет просто»;

Руслан: «Знакомый на "скорой" работает, таких тяжелых чаще всего довозят до больницы уже холодными. Скорей всего поэтому и отказывались брать, тянули»;

Наталья: «Знаю, что в нашей больнице точно есть. Но держат их для "избранных". Ибо все под Богом ходим...»;

Диана: «Не может быть такого, что все занято, это бред»;

Виталий: «Врачам такие условия работы создало государство. Все вопросы к нему».

Врача вызвать на дом также проблематично. «У меня знакомый с "короной" звонил в "скорую", ему сказали, раз сам звонишь, значит все нормально, мы не приедем, в понедельник иди к своему лечащему врачу (звонил в пятницу днем). На "горячей линии" ему ответили, что мест нет, звоните своему лечащему врачу! В поликлинику дозвонился только в понедельник, вызвал врача, но врач не пришел», – рассказывает Виктория.