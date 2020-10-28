Чехонь, плотва, лещ: Сколько в Донецке стоит сушеная и вяленая рыба (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке показали цены на сушеную и вяленую рыбу.

Как рассказал дончанин Александр Валентинович в своем Facebook, рыбу он покупал на рынке в микрорайоне Мирном. По его словам, рыбную продукцию быстро разбирают, особенно на выходных.

«Удачно зашел», – поделился дончанин.

Цены следующие (за кг):

лещ – 450 руб. (173 грн по местному курсу на 28.10.2020);

судак – 450 руб. (173 грн);

красноперка – 270 руб. (104 грн);

плотва – 300 руб. (115 грн);

окунь – 310 руб. (119 грн);

чехонь – 400 руб. (154 грн).

Размеры рыбки приличные, с ладонь.

Также продают креветку среднего размера по 300 руб. (115 грн) за 1 кг.