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Чехонь, плотва, лещ: Сколько в Донецке стоит сушеная и вяленая рыба (Фото)

28.10.20 14:19
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке показали цены на сушеную и вяленую рыбу.

Как рассказал дончанин Александр Валентинович в своем Facebook, рыбу он покупал на рынке в микрорайоне Мирном. По его словам, рыбную продукцию быстро разбирают, особенно на выходных.

«Удачно зашел», – поделился дончанин.

Цены следующие (за кг):

  • лещ – 450 руб. (173 грн по местному курсу на 28.10.2020);
  • судак – 450 руб. (173 грн);
  • красноперка – 270 руб. (104 грн);
  • плотва – 300 руб. (115 грн);
  • окунь – 310 руб. (119 грн);
  • чехонь – 400 руб. (154 грн).

Размеры рыбки приличные, с ладонь.

Также продают креветку среднего размера по 300 руб. (115 грн) за 1 кг.

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