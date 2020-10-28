Нужны ли новые трубы: Поставщик газа в Донецкой области ответил на самые распространенные вопросы

Чуть больше месяца осталось у жителей региона, еще недавно закупавших голубое топливо у «Донецкоблгаза», на то, чтобы выбрать нового поставщика. Как ранее рассказывали «Донецкие новости», до 30 ноября потребители получают газ от так называемого поставщика «последней надежды» (ПОН). Но до этой даты более 400 тысяч семей в области должны заключить договор с новым поставщиком, который по законодательству сможет продавать газ не временно, как ПОН, а постоянно.

Одним из первых на рынке заявил о себе уже известный жителям Донетчины поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO (ООО «Донецкие энергетические услуги»). Компания готова поставлять газ в дома и квартиры региона уже с 1 ноября.

Директор YASNO в Донецкой области Александр Северин говорит – после выхода на рынок газа получили немало вопросов от потребителей по телефону и в Facebook. Мы попросили ответить на самые распространенные из них для читателей «ДН».

Александр Северин

1. C чем связаны изменения и необходимость выбора нового поставщика?

С 1 августа состоялся очередной этап реформы рынка газа в Украине. Теперь каждое домохозяйство (владелец дома или квартиры) может выбрать себе того поставщика, который ему больше нравится, ориентируясь на цену, сервисы и другие факторы. «Донецкоблгаз», который раньше поставлял голубое топливо более 400 тыс. семей в регионе, больше не может этого делать по требованиям законодательства. И все клиенты компании автоматически перешли к поставщику «последней надежды». Но и тот может им продавать газ лишь 60 дней – до 30 ноября. Если не заключить контракт с новым поставщиком, газ отключат.

2. Чтобы выбрать нового поставщика, нужно проложить новые трубы?

Нет. Трубами занимаются не поставщики газа, а операторы газораспределительных сетей (облгазы). Изменить облгаз нельзя, поскольку в каждом регионе это – естественная монополия. То есть труба одна, а использовать ее для поставки газа могут разные поставщики, среди которых и YASNO.

3. Какую цену на газ предлагает YASNO?

YASNO предлагает цену на ноябрь 6,49 грн/м3 с НДС. Стоимость может меняться каждый месяц в зависимости от ситуации на рынке. В любом случае поставщики обязаны объявлять цены на следующий месяц не позже чем за 5 дней до завершения текущего. Наш тариф и вся необходимая информация для подключения есть на сайте YASNO.

4. За транспортировку нужно платить тоже поставщику?

Нет. Счета за транспортировку газа выставляет оператор газораспределительных сетей отдельно, за потребленный газ счет выставляет поставщик.

5. Как теперь передавать показания счетчиков газа?

Показания принимает с 1 по 5 число каждого месяца оператор газораспределительных сетей (ПАО «Донецкоблгаз»). Возможно, в дальнейшем получать данные от клиентов сможет и YASNO.

6. Какие выгоды поставки газа от YASNO?

У YASNO многолетний опыт в поставке энергии. Мы сегодня осуществляем поставку электроэнергии каждому бытовому клиенту области. YASNO – крупнейший поставщик региона и единственный поставщик универсальной услуги, определенный государством.

Мы предлагаем:

конкурентную цену;

единый Личный кабинет для расчетов и за электроэнергию, и за газ;

возможность платить без комиссии;

скидки на энергоэффективные продукты;

консультации по энергоэффективности;

обслуживание и поддержку онлайн или в удобных и доступных энергоофисах.

7. Что нужно, чтобы получать газ от YASNO?

Нужно подать заявление-присоединение к договору поставки газа и фото или сканы некоторых документов. Это:

документ, подтверждающий право собственности на объект;

паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;

справка о присвоении ИНН (если нет ИНН, то копия страницы паспорта с соответствующей отметкой);

копия последнего выставленного счета за поставку газа.

Совладельцам недвижимости следует добавить к этим документам и письменное согласие всех совладельцев жилья на заключение договора. А если вопросом занимается доверенное лицо владельца, то необходимо вложить доверенность.

Подать документы можно на сайте YASNO или с помощью подсказок Viber-бота YASNO-online. Если мы увидим, что предоставлен не полный пакет документов или следует уточнить какую-то информацию, то обязательно свяжемся с клиентом в течение 5 рабочих дней. Мы в YASNO заботимся о здоровье сотрудников и клиентов и призываем не только решать вопросы онлайн, но и помогать своим старшим родственникам, которые не пользуются интернетом.

8. Как долго ждать присоединения после подачи документов в YASNO?

Смена поставщика занимает от 3 рабочих дней до 3 недель (не больше).

Если клиент имеет действующего поставщика, то у нового поставщика есть 3 рабочих дня для принятия решения о согласовании заявления на его присоединение. После этого новый поставщик должен зарегистрировать клиента на информационной платформе ГТС, указав дату начала поставки, которая не может превышать трехнедельный период от даты получения заявления от клиента.

Если же у клиента нет действующего поставщика (например, в новострое), то у нового поставщика есть 20 дней для принятия решения о дате начала поставки. Дата регистрации клиента на информационной платформе ГТС, в таком случае, будет являться датой начала поставки газа потребителю.

О дате начала поставки клиент в любом случае узнает из сообщения, которое будет направлено новым поставщиком в течение 3 рабочих дней с момента начала поставки, а потом увидит и в выставленном счете.

9. Могут ли сменить поставщика мариупольские семьи – клиенты «Азовгаза»? Или YASNO готов поставлять газ только бывшим потребителям «Донецкоблгаза»?

YASNO готов стать надежным поставщиком газа для всех жителей Донетчины. У нас есть для этого все: квалифицированные обученные специалисты, автоматизированные биллинговые системы для расчетов, удобные онлайн-сервисы, комфортные энергоофисы, опыт на рынке. Выбрать нового поставщика могут и мариупольские семьи. Если они захотят присоединиться к YASNO, то также могут это сделать просто и быстро онлайн.

10. Зачем YASNO поставлять газ?

На украинском рынке газа действуют и другие поставщики, с которыми YASNO конкурирует на свободном рынке. Поставка электроэнергии и газа потребителям – это мировая распространенная практика, которую применяют крупные энергетические компании.

С августа мы поставляем голубое топливо юридическим клиентам. Наша компания оперативно разработала необходимые договоры, заявки, страницы на сайте, чтобы дистанционно в любое время приобрести газ в YASNO теперь могли и частные клиенты. Иметь единого поставщика как электроэнергии, так и газа – удобно, выгодно, и позволяет тратить меньше времени на решение вопросов, связанных с коммунальными услугами.