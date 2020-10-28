Есть погибшие: В Харьковской области произошел взрыв на газораспределительной станции

Сегодня, 28 октября, в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области произошел взрыв на газораспределительной станции. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газораспределительной станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания.

«Задымление составило около 200 кв. метров. По предварительной информации, в результате происшествия 2 человека погибли, 9 получили различные травмы», – говорится в сообщении.

На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.