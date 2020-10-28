В Донецке задержали студента, который принес в учебное заведение гранату

В «ДНР» в Донецке «полицейские» задержали студента, который принес в учебное заведение корпус гранаты с запалом. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

В «полицию» обратилась психолог одного из учебных учреждений. Женщина сообщила, что она отобрала у студента корпус гранаты с запалом, который тот принес в учебное заведение, выложил на поверхность стола и хвастался товарищам.

В отношении парня открыто «уголовное дело» за хранение боеприпасов, ему грозит до 4 лет лишения свободы.