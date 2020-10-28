RU
Все новости

В Донецке задержали студента, который принес в учебное заведение гранату

28.10.20 15:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» в Донецке «полицейские» задержали студента, который принес в учебное заведение корпус гранаты с запалом. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

В «полицию» обратилась психолог одного из учебных учреждений. Женщина сообщила, что она отобрала у студента корпус гранаты с запалом, который тот принес в учебное заведение, выложил на поверхность стола и хвастался товарищам.

В отношении парня открыто «уголовное дело» за хранение боеприпасов, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк