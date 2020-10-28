На Донетчине больницы укомплектованы кадрами в среднем на 65%, – ОГА

В связи с эпидемией COVID-19 на Донетчине особенно остро ощущается дефицит медицинских кадров. Об этом сегодня, 28 октября, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что еще с началом боевых действий в 2014 году из области произошел существенный отток как врачей, так и среднего медицинского персонала.

«По некоторым специальностям есть критический дефицит, по некоторым есть достаточное количество. Но в среднем загруженность порядка 65-67% от штатного расписания в учреждениях здравоохранения», – констатировал Педенко.

Он прокомментировал информацию о том, что в Мариуполе из-за нехватки медицинских кадров приглашают на работу пенсионеров и студентов-медиков.

«Мы будем только рады, если медицинские работники, которые по той или иной причине были уволены и готовы вернуться в специальность, – они нам только помогут. Что касается студентов медицинского вуза, от помощи мы никогда не отказываемся, но студент медицинского университета имеет возможность работать только на должности среднего медработника. Если у них есть такая возможность, они имеют на это право», – сказал представитель облздрава.