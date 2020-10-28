COVID-19: В Луганской области умерли 3 человека

В Луганской области лабораторно подтверждены 95 новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 человека: 82-летний мужчина и 83-летняя женщина из Попаснянского района; 61-летняя женщина из Старобельского района.
География выявленных заболеваний:
- город Северодонецк – 26 человек;
- Лисичанск – 14;
- Рубежное – 12;
- Белокуракинский район – 2;
- Марковский – 1;
- Новоайдарский – 4;
- Попаснянский – 3;
- Сватовский – 5;
- Станично-Луганский – 2;
- Старобельский – 6;
- Троицкий – 20.
За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 3 416 человек, из них:
- выздоровели – 1 163 человека;
- лечатся – 2 185 пациента (255 – стационарно, 1 930 – амбулаторно);
- умерли – 68 человек.
«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 57,9%», – отметили в ЛугОГА.
Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 28 октября в Украине COVID-19 заболели 363 075 человек (148 642 пациента выздоровели, 6 755 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 9 026 случаев (выздоровели – 3 820 пациентов, летальных случаев – 95).
В «ДНР» – 6 262 случая коронавируса (выздоровели – 2 815 человек, летальных случаев – 483). В «ЛНР» – 1 489 случаев коронавируса (выздоровели – 1 124 человека, летальных случаев (на 26 октября) – 71).