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COVID-19: В Луганской области умерли 3 человека

28.10.20 15:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области лабораторно подтверждены 95 новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 человека: 82-летний мужчина и 83-летняя женщина из Попаснянского района; 61-летняя женщина из Старобельского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Северодонецк – 26 человек;
  • Лисичанск – 14;
  • Рубежное – 12;
  • Белокуракинский район – 2;
  • Марковский – 1;
  • Новоайдарский – 4;
  • Попаснянский – 3;
  • Сватовский – 5;
  • Станично-Луганский – 2;
  • Старобельский – 6;
  • Троицкий – 20.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 3 416 человек, из них:

  • выздоровели – 1 163 человека;
  • лечатся – 2 185 пациента (255 – стационарно, 1 930 – амбулаторно);
  • умерли – 68 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 57,9%», – отметили в ЛугОГА.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 28 октября в Украине COVID-19 заболели 363 075 человек (148 642 пациента выздоровели, 6 755 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 9 026 случаев (выздоровели – 3 820 пациентов, летальных случаев – 95).

В «ДНР» – 6 262 случая коронавируса (выздоровели – 2 815 человек, летальных случаев – 483). В «ЛНР» – 1 489 случаев коронавируса (выздоровели – 1 124 человека, летальных случаев (на 26 октября) – 71).

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