У нас как в 90-х: Пургин рассказал о промышленности «ДНР» и голодных обмороках шахтеров

В «ДНР» ситуация на промышленных предприятиях напоминает 90-е годы – зарплаты копеечные, не выплачиваются по полгода, а другой достойной работы не найти. Об этом рассказал один из основателей «ДНР», глава «народного совета ДНР» (2014-2015 гг.) Андрей Пургин.

«Если коснутся производств – шахты, металлурги, в Горловке еще и химики. Для тех, кто помнит 90-е годы. Помните, когда по полгода ходили на работу [без зарплат]? И можете ходить, и можете не ходить по большому счету. Можете написать заявление на увольнение, а можете оставаться и ждать, что возможно, когда-то вам вернут зарплаты. Один-в-один как в 90-е», – говорит Пургин.

При этом в «ДНР» есть свои отличия от того периода. «У нас большая силовая составляющая – бесконечное замалчивание этой информации. Плюс полное отсутствие профсоюзов как таковых. Профсоюз и предприятие – полностью разорванные структуры. Например, на Енакиевском металлургическом заводе могли проходить мероприятия, о которых профсоюз даже не знал. Огромное предприятие. Проводится встреча с мэром, встреча с директором ЕМЗ, но профсоюз просто не знает об этом», – рассказал он.

«Ситуация в этом отношении тяжелая и безысходная. Она не столько горячая, сколько безысходная. Поэтому так часто вспоминаешь 90-е: можете бастовать, можете пешком на работу ходить – но денег все равно не будет», – подчеркнул «республиканец».

По его словам, безысходность у людей порождает и то, что нет «откровенного открытого разговора о перспективах, о том, сколько шахт останется, что будет после их затопления». Также замалчиваются последствия уже затопленных «республиканцами» шахт. Наибольшую опасность несет затопление шахты «Юнком», которая расположена под Енакиево в городе Юнокоммунаровск (после декоммунизации – Бунге).

В 1979 году в шахте «Юнком» был осуществлен ядерный взрыв – 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте, после чего до сих пор там осталась ядерная капсула. В довоенное время из шахты постоянно откачивали воду, чтобы не привести к ее затоплению и выдавливанию загрязненных вод на поверхность. Однако 2 года назад «власти ДНР» прекратили откачку.

«Наши доблестные депутаты проголосовали за затопление шахты "Юнком". Мало того, что город возле "Юнкома" теперь дает просадки, сейчас никто не знает – будет ли там радиация или нет. Ведь в шахте был подземный ядерный взрыв, и шахта была "сухо" законсервирована – причем очень жестко, во все годы Советского Союза и украинской независимости [шла откачка воды]», – акцентировал Пургин.

«Все эти проблемы вызывают вопросы у людей. Они находятся в состоянии тяжелейшего шока и апатии, потому что не понимают – что будет завтра. И не будет ли завтра еще хуже. И ситуация глубоких 90-х годов – она на производствах сегодня есть», – подчеркнул «республиканец».

Он отметил, что люди могли бы уволиться, ведь работа в «республике» есть. Но уходить некуда, т.к. заработки – копеечные. «Если вы в месяц зарабатываете 6 000 руб. (2 450 грн по местному курсу валют, – ред.), но вам еще нужно добираться на эту работу, брать с собой тормозки. То есть эта работа не носит никакого смысла. Выгоднее просто сидеть дома», – говорит Пургин.

А на тяжелых работах – в тех же шахтах, в металлургии – платят больше, около 12-15 тыс. руб. (4-6 тыс. грн). «Но то здоровье, которое вы там потеряете, оно этими зарплатами не окупится. Есть еще копанки (ранее незаконные самодельные мини-шахты, – ред.). Но на них здоровье выдержит не более чем 5 лет, и человек рано умрет. Но вот копанки в "ДНР" разрешены, даже законом разрешены», – сообщил он.

Пургин отмечает, что работа на тяжелом производстве за 10-12 тыс. руб. не имеет смысла, потому что для восстановления здоровья нужно покупать высококалорийные продукты. В «ДНР» уже есть случаи голодных обмороков. «Тяжелый физический труд за малую зарплату невозможен. От бесконечного недоедания через полгода-год у вас обостряются хронические заболевания. Случаи голодных обмороков в шахтах – не единичные. Времена, когда шахтер спускался в шахту с тормозком, в котором сала 300 г, сухая колбаса, на 2-3 тыс. калорий – уже прошли», – поясняет Пургин.

Комендантский час (с 23:00 до 04:00) – это тоже серьезное ограничение для работы на шахтах, заводах, т.к. не все успеют добраться до его начала на предприятие или домой. А для жителей небольших городов проблема транспортировки на крупные предприятия одна из основных. «В маленьких городках люди остаются таким образом в вакууме. Люди там живут, но работы там нет. Они стоят на учете в центре занятости. И если работа есть, то они не могут ее получить, потому что рабочее место находится, скажем, в Донецке. Дороги плохие, транспорт плохо ходит, электрички уже не ходят, комендантский час – и нет возможности добираться из городков. И туда-обратно приехать – это очень большие деньги, и за 6-12 тыс. руб. зарплаты вы не наездитесь», – продолжает дончанин.

Поэтому многие жители «ДНР» ездят на сезонные заработки в Россию. «Поработают там 4 месяца, а потом на эти деньги сидят полгода дома. И им нет смысла устраиваться на эти полгода здесь», – добавил он.

А «денежные» должности в «республике» всегда заняты, и просто так на них не устроишься. «Разрыв в зарплатах на производстве с должностями в министерствах, госструктурах – довольно большой. Там зарплаты секретарей в 30-35 тыс. руб. (12-14 тыс. грн) – нормальное явление. Это тоже вызывает диссонанс и непонимание у населения. Потому что, если война – то все должны быть равны», – резюмировал Пургин.

Напомним, в «ДНР» на металлургических предприятиях очередной кризис с выплатами зарплат, задолженность на предприятиях – 4-5 месяцев. В начале октября прошли митинги на Енакиевском металлургическом заводе. Волна возмущений прошла и на Макеевском меткомбинате, и на Донецком металлургическом заводе. В конце октября на ДМЗ бастовала служба охраны.

Ранее сообщалось, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube