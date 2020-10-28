Жителям Донетчины до 31 ноября нужно выбрать поставщика газа: Как это сделать (Видео)

Жителям Донецкой области до 31 ноября нужно выбрать нового поставщика газа. Т.к. «Донецкоблгаз» не смог заказать газ для своих потребителей.

Пока до 31 ноября функции «поставщика последней надежды» будет выполнять «Нафтогаз Украины». Но до этой даты жители региона должны определиться с новым постоянным поставщиком, который в дальнейшем будет поставлять газ в дома и квартиры.

На сайтах местных администраций предлагается механизм заключения договора с поставщиком в онлайн-режиме. Поставщика потребитель выбирает самостоятельно из предложенного перечня. Цена у них не слишком отличается, однако условия тарифа все же стоит внимательно читать.

Шаг 1. Подготовьте скан-копии.

Для собственников помещений:

паспорт;

ИНН;

документ, который подтверждает право собственности.

Для доверенных лиц скан-копии таких документов:

доверенность;

паспорт доверенного лица;

ИНН доверенного лица;

паспорт собственника помещения;

ИНН собственника помещения

документ, который подтверждает право собственности.

Поставщик также может запросить дополнительные документы, например, последние платежки за поставку и потребление газа.

Шаг 2. Зайдите на сайт «Газотека». Укажите, сколько кубометров газа примерно потребляете в месяц. Система вам сформирует предложения поставщиков газа. У каждого из них можно посмотреть тарифы и дополнительные условия. Есть тарифы как помесячные, так и годовой.

Шаг 3. Выбрав поставщика, заключите с ним договор – заполните заявку присоединения и подпишите ее электронной цифровой подписью.

Шаг 4. При оформлении заявки загрузите в систему скан-копии документов. Если система «зависла» – отправьте копии на указанный адрес электронной почты.

Шаг 5. На вашу электронную почту должно прийти подтверждающее письмо от поставщика. В письме могут быть перечислены дополнительные документы, которые необходимы поставщику для завершения процедуры.

Шаг 6. Обычной почтой вам придет договор.

Отметим, что система работает, но с перебоями. Поэтому оформляйте договор как можно раньше, чтобы иметь дополнительное время на случай технических неисправностей.

Кроме того, могут понадобиться документы из «Донецкоблгаза» (например, сверки и иные уточнения). Поэтому прогнозируемо, что к концу ноября в организации будут большие очереди.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»