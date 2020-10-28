Выступал в Мариуполе: Донбасский силач Александр Лашин заболел COVID-19 (Видео)

Силач из Мариуполя Александр Лашин заболел коронавирусом. Об этом стронгмен сообщил в Facebook.

Он уточнил, что диагноз подтвердился 26 октября.

«Решил пойти в больницу сдать тест на COVID-19, т.к. пропало обоняние, вкусовые качества. Получил ответ – тест положительный. Не миновала меня тоже эта болезнь. Но, слава Богу, чувствую себя нормально. Единственное – нет запаха, вкуса. А в принципе ощущаю себя нормально», – сказал Лашин в видеообращении.

Спортсмен обратился ко всем, кто в эти дни мог с ним контактировать, обратить внимание на свое здоровье. «Были выборы, была предвыборная кампания. Хочу, чтобы каждый проверился, чтобы не оказалось положительного теста», – акцентировал он.

«Я думаю, это не минуемо – мы все переболеем. Но чем ранее мы у себя это обнаружим, тем безболезненнее мы пройдем эту болячку», – резюмировал Александр Лашин.

Напомним, что в середине октября Лашин вместе с иными ведущими стронгменами страны посещал Мариуполь, где участвовал в шоу силачей.