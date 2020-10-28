В палатке с температурой – самое то: В «ДНР» показали уличный «ковид»-госпиталь (Фото)

В «ДНР» при росте числа заболевших коронавирусом планируют использовать палаточный госпиталь. В «МЧС» уже провели тренировку по развертыванию такого мобильного учреждения.

«Мобильный госпиталь может быть развернут силами МЧС в кратчайшие сроки. Работа мобильного госпиталя позволит снизить нагрузку на медицинские учреждения республики путем увеличения коечного фонда и предоставления населению экстренной и неотложной медицинской помощи», – говорится в сообщении «МЧС ДНР».

Спасатели утверждают, что смогут обустроить палатки в течение нескольких часов. Госпиталь рассчитан на 250 мест.

Отметим, что данный госпиталь уже использовали в Донецке для обсервации лиц, которые прибыли через линию разграничения с подконтрольной Украине территории. В июне «минздрав» не успевал для этих целей подготовить больницы, поэтому людей направляли 14 дней жить в палатки. Но тогда дело было в жаркую погоду, и в палатках находились здоровые люди.

Поэтому новость, что «МЧС» планирует разбивать такой госпиталь для больных коронавирусом в поле очень удивила местных жителей:

Сергей: «В палатках с температурой – самое то»;

самое то»; Игорь: «Как в такую погоду там с пневмонией лежать?»;

Виталий: «Офигенный сэрвис, в народной! Приятно болеть!».

Люди недоумевают, почему не использовать пустующие помещения, которых много в том же Донецке. Предлагают спортзалы, спорткомплексы, актовые залы и пр. «В Донецке полно пустующих и отапливаемых помещений, а они палатки в полях ставят... Даже врагу не пожелал бы оказаться в таком "госпитале"», – отмечает Андрей.

Также акцентируют, что время уже упущено, что готовиться ко второй волне коронавируса нужно было еще летом. «Летом нужно было усердно всем этим заниматься. А думали о праздниках и концертах. А сейчас больницы переполнены и люди мрут как мухи...», – возмущена Ольга.

Как сообщалось ранее, один из основателей «ДНР» Андрей Пургин рассказал об ужасающей ситуации с COVID-19 в «республике». Местная «власть» оказалась полностью не готовой ко второй волне коронавируса, что привело к хаосу в здравоохранении и панике среди населения. Колоссальная заболеваемость среди медиков из-за отсутствия средств защиты. Проблемы с пандемией подтвердил и «министр здравоохранения».

Напомним, в «ДНР» по состоянию на 28 октября 6 262 случая коронавируса (выздоровели – 2 815 человек, летальных случаев – 483). При этом глава «минздрава ДНР» заявил, что в реальности заболевших в 2-3 раза больше.