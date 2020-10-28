Российская вакцина от COVID-19: Добровольцы, на которых проводят испытания, заразились коронавирусом

У некоторых добровольцев, которые участвуют в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V», после сдачи теста подтвердился COVID-19. Об этом заявил директор разработавшего препарат Центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает российское издание «РБК».

Гинцбург надеется, что заразившиеся участники исследований могли получить не вакцину, а плацебо. Предварительно установить, кто получал препарат, а кто – вещество без лечебных свойств, можно будет в середине ноября.

В частности, среди добровольцев был заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг. У него подтвержден коронавирус 20 октября. «Испытания идут вслепую: нас предупреждают, участников эксперимента, что вам либо плацебо, либо вакцина поставлена – шансы 25 на 75%. То есть 10 тыс. получают плацебо, 30 тыс. получают вакцину», – рассказал депутат

Как пояснил замглавы Центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов, участники испытаний смогут узнать, вакцину им вкололи или плацебо, лишь после окончания исследований.

По словам же директора Центра, всего в завершающем этапе клинических испытаний участвуют около 40 тыс. добровольцев. Половина из них получили первый компонент вакцины, около 9 тыс. привиты во второй раз.

Отметим, что о регистрации российской вакцины «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Третья, пострегистрационная, фаза ее клинических испытаний началась 9 сентября. Вакцинирование происходит в два этапа: сначала вводят первый компонент препарата, а через 21 день делают вторую инъекцию.