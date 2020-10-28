Стартовым составом: В «Шахтере» оценили игру с «Интером» (Фото)

В игре с итальянским «Интером», которая прошла в Киеве 27 октября, главный тренер ФК «Шахтер» Луиш Каштру выставил стартовый состав, где лишь 3 футболиста старше 22 лет (Хочолава, Марлос и Дентиньо). При этом у итальянцев на поле были все ключевые исполнители. Итог матча – 0:0. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

В рамках Лиги чемпионов УЕФА ФК «Шахтер» после выездной победы над «Реалом» (3:2) возглавили группу В, а «Интер», сыгравший в первой встрече вничью (2:2), шел третьим.

На встречу с миланцами Каштру выставил тот же состав «горняков», что играл с «Реалом». Главный тренер отметил, что такое решение принял сразу после матча в Мадриде. «В футболе мы должны всегда быть справедливыми, оценивать определенные действия игроков и, конечно, поощрять их за это. Одно дело – поставить тот же состав, другое – показать точно такую же игру. Ни в коем случае это не было реально на этот матч, потому что "Реал" и "Интер" – совершенно разные команды с отличающимся футболом. Нам нужно было перекрывать самые сильные стороны «Интера», что, в принципе, удавалось. Я знал: если ничего страшного не произойдет до матча, мы выпустим тот же состав, возможно, с одним-двумя изменениями. Было очень важно показать снова сплоченную командную игру, как мы уже это делали в Мадриде. К счастью, ничего не пришлось экстренно менять, все были доступны и готовы к поединку, поэтому я выпустил тех же игроков», – пояснил Каштру.

27 октября впервые за полгода «Шахтер» проводил домашний матч в присутствии зрителей. На НСК «Олимпийский» в этот вечер собралось более 10 тысяч болельщиков.

«Горняки» начали поединок смело и старались не уступать сопернику, особенно в контроле мяча, и захватить центр поля. Четверть часа прошла в разведке и без особых моментов, однако на 15-й минуте Дентиньо получил травму, и его заменил Тайсон. И тут же гости создали первый голевой шанс: Лукаку убежал один на один, но Трубин парировал выстрел бельгийца, а добивание Бареллы пришлось в перекладину. Следом голкипер «Шахтера» еще раз спас команду, ногами отбив удар того же Бареллы с близкой дистанции. Затем выручали молодые защитники «горняков»: Корниенко заблокировал попытку Хакими, а Бондарь вынес мяч из ворот после удара Лаутаро. Выдержав сумасшедший натиск соперника, к середине тайма подопечные Луиша Каштру отодвинули игру от своих ворот и провели пару атак. В одной из них Маркос Антонио проверил издали Хандановича, но опытный кипер справился. За минуту до свистка на перерыв «Интер» заработал опаснейший штрафной, однако вновь блестяще сыграл Трубин, переведя из девятки в перекладину мощный выстрел Лукаку.

Сразу после перерыва вратарь «Шахтера» отбил очередной непростой удар Брозовича, а добивавший Мартинес не попал в пустой угол. Но после этого хозяева стали внимательнее и начали компактнее действовать в обороне, не позволяя итальянцам так легко преодолевать свою защитную линию. Всплеск активности случился уже в последние 15 минут. Корниенко упал в штрафной миланцев, после того как де Врей врезался шипами в его бедро, но арбитр не решился поставить пенальти. Уже через пару минут требовал одиннадцатиметровый Лукаку – нарушения со стороны Бондаря судьи не увидели, а Трубин чисто выбил мяч в подкате. В концовке Тете подкараулил неудачную скидку защитника на Хандановича, а вместо удара с острого угла решил отдать на Марлоса, которого тут же накрыли.

Финальный свисток зафиксировал ничью. 0:0 – «Шахтер» и «Интер» не выявили победителя.

В следующем туре Лиги чемпионов «горняки» 3 ноября в Киеве примут «Боруссию» (Менхенгладбах). Матч на НСК «Олимпийский» также пройдет в присутствии зрителей и начнется в 19:55.

А в ближайшую пятницу, 30 октября, команду Луиша Каштру ждет поединок в рамках Украинской премьер-лиги с ФК «Мариуполь».