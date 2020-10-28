Суд изменил мнение: Следствие по формуле «Роттердам +» хотят возобновить

Высший антикоррупционный суд 27 октября в очередной раз заседал по делу «Роттердам +». При этом еще в августе Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) закрыла это дело. Потому что никаких доказательств у следствия не было, передает ТК «Украина».

Даже расширена экспертиза СБУ подтвердила – убытки из-за формулы государство не получило. Тот же самый Высший антикоррупционный суд месяц назад постановил, что дело закрыли законно.

Однако 27 октября судьи приняли кардинально противоположное решение. По жалобе одного потребителя – Никопольского завода ферросплавов. Считают, что следствие надо возобновить. Несмотря на то, что 3,5 года официального расследования ничего не доказало.

Адвокаты считают, что свое мнение судьи за месяц изменили под политическим давлением.