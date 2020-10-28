Итоги заседания ТКГ: Утвердили дату открытия КПВВ «Золотое» и «Счастье»

Сегодня, 28 октября, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе. Заседание прошло в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации пори модераторстве ОБСЕ. Об этом сообщает Офис президента.

В начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил в течение недели подготовить с участием представителей Украины, России и ОБСЕ план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов в исполнении Минских договоренностей.

«Украина также подготовит свой проект плана действий. Поэтому предлагаем за неделю досрочно собрать заседание ТКГ, чтобы продемонстрировать нашу готовность решить насущные вопросы работы», – сказал Кравчук.

Разблокировка работы ТКГ позволит приступить к реализации договоренностей по разминированию 20 новых участков, чрезвычайно важно в связи с приближением зимнего периода, а также перейти к практическим действиям по разведению сил и средств на четырех следующих участках.

Леонид Кравчук призвал Россию и «Л-ДНР» разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки проекта плана действий. Украинская сторона напомнила, что передала свой список на обмен еще в июле и требует его утверждения.

Представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау обратилась с просьбой ускорить процесс обмена пленными, ведь пока продолжаются переговоры, люди продолжают находиться в условиях заключения.

Участники консультаций в Трехсторонний контактной группе договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда / выезда в Луганской области – «Золотое» и «Счастье». КПВВ откроют 10 ноября. Представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ «Золотое», который за год трижды находился под обстрелом.