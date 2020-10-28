Лубкивский отказался стать спикером украинской стороны Трехсторонней контактной группы

Дипломат Маркиян Лубкивский отказался занять должность пресс-секретаря украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом он сегодня, 28 октября, сообщил в Facebook.

Он отметил, что предложение присоединиться к ТКГ ему поступило от главы украинской делегации Леонида Кравчука и Офиса президента.

«Я не принял приглашение присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонний Контактной Группе в качестве спикера… В ходе консультаций и, в частности, командировки в Республику Хорватия в составе правительственной делегации во главе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым, я несколько иначе увидел свою возможную роль, что больше находится в сфере безопасности и дипломатической плоскостях на основе среди прочего, и Балканского опыта», – написал Лубкивский.

При этом он готовы делиться своими наработками «в пользу Украины и украинского народа».

Напомним, что идея создать должность пресс-секретаря украинской стороны в ТКГ возникла после ряда скандальных заявлений на тот момент первого заместителя председателя украинской делегации Витольда Фокина. Лубкивский ранее сообщал, что Леонид Кравчук предложил ему занять этот пост. Как отмечал глава Офиса президента Андрей Ермак, обсуждается несколько кандидатов на роль спикера.