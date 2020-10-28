Выбивали показания: На Донетчине будут судить «опера» и инспектора

На Донетчине будут судить двух полицейских, которые пытались заставить работника Углегорской ТЭС (г. Светлодарск) признаться в краже. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает Государственное бюро расследований.

В суд уже направили обвинение в отношении оперуполномоченного отдела криминальной полиции и инспектора сектора информационной поддержки Бахмутского отдела полиции.

Следствием установлено, что в мае 2020 года правоохранители проводили следственные действия в рамках досудебного расследования по факту кражи с проникновением в жилище. Полицейские на служебном автомобиле доставили одного из работников Углегорской ТЭС, в помещение местной полицейской станции. Положив перед мужчиной чистый лист бумаги, полицейские требовали от него написать заявление о признании себя виновным в краже. Чтобы заставить мужчину взять на себя вину, полицейские в течение часа избивали его.

В результате потерпевший получил множественные ушибы, кровоизлияния и гематомы, которые относятся к легким телесным повреждениям.

Таким образом, правоохранители обвиняются в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием при отсутствии признаков пыток, совершенное группой лиц без предварительного сговора между собой (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.