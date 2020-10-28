Медики Ивано-Франковска получили еще один аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК

27 октября Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передали медикам Ивано-Франковской областной детской клинической больницы оборудование экспертного класса – аппарат искусственной вентиляции легких производства Франции. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Фонда.

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив отметил, что Фонд Рината Ахметова и ДТЭК помогают региону в борьбе с пандемией с апреля. «Фонд одним из первых пришел на помощь нашей области. Шаг за шагом медицина Ивано-Франковщины меняется и становится более готовой к вызовам. Поздравляю коллектив детской областной больницы с тем, что у них теперь будет такой прекрасный аппарат, это позволит еще повысить уровень медицинской помощи», – сказал он.

«Этот аппарат необходим и доставлен очень вовремя. Уже завтра он будет помогать тяжелобольным детям. Это высококлассное оборудование будет служить долгие годы и спасать маленьких пациентов. Главное богатство человека – это дети. Эта аппаратура поможет спасти не одного ребенка и сделать не одну семью Прикарпатья счастливой», – добавил директор Ивано-Франковской областной детской клинической больницы Тарас Мельник.

Аппарат ИВЛ передан в рамках проект «Борьба с COVID-19 в Украине», который реализовывается в рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». «Проект стартовал еще в феврале по инициативе Рината Ахметова. Он выделил 300 млн грн гривен на борьбу с коронавирусом. На эти средства были закуплены оборудование и расходные материалы, в которых медики нуждаются больше всего. Государственные больницы в 17 регионах Украины получили экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты, концентраторы кислорода, термометры и многое другое. Кроме того, Фонд Рината Ахметова закупил 204 аппарата искусственной вентиляции легких, почти 160 аппаратов уже спасают жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от коронавируса в 12 регионах страны. Ивано-Франковская область уже получила от Фонда 21 высококлассный аппарат ИВЛ», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Представитель ДТЭК Ростислав Витриховский отметил, что закупить такое количество аппаратов ИВЛ было крайне сложной задачей. «Фонд сделал практически невозможное. Аппараты ИВЛ искали по всему миру. Сами медики признают, что сегодня практически нереально купить такие высококачественные аппараты, поскольку они необходимы в каждой стране мира. Аппараты ИВЛ, которые приобрел для украинских медиков Фонд Рината Ахметова и ДТЭК, это реанимационное оборудование высокого класса. Самое главное – закупленные аппараты могут быть использованы сразу же после инсталляции практически в любой точке Украины, что очень важно в условиях эпидемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас», – сказал он.

Кроме того Витриховский вручил сертификаты врачам Ивано-Франковской областной детской больницы, которые прошли обучение от Фонда Рината Ахметова. Фонд совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины провели уже две онлайн-конференции для врачей, работающих с аппаратами ИВЛ. Это были многочасовые вебинары, во время которых ведущие эксперты МОЗ делились с врачами государственных медучреждений передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ. В обучении приняло участие около 2000 медиков со всей Украины.

Отметим, что в прошлом году Ивано-Франковская областная детская клиническая больница получила от Фонда Рината Ахметова современный неонатальный автомобиль в рамках проекта «200 скорых для Украины».

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.