Для старта – 50 тысяч: Боец ВСУ после службы стала мастером тату в Мариуполе (Фото)

Алена Малиновская из Мариуполя служила на Донбассе, а после ухода из ВСУ – решила посвятить себя татуированию. Отмечает, что для старта нужно минимум 50 тыс. грн, без учета аренды помещения, передают «Свои.city».

Алена – коренная мариупольчанка. В 2014-м году она окончила Донецкий национальный университет экономики и торговли. Но поработать по специальности не успела – сначала 24-летняя девушка пошла в добробаты, в патрульную роту в составе батальона «Азов». А через год официально вошла в ряды ВСУ.

Малиновская служила в полевом военном госпитале на территории Донецкой области. В связи с тем, что она не медик, то работала с документацией.

Алена Малиновская

В конце сентября Малиновская написала рапорт об увольнении и теперь намерена посвятить себя собственному делу – в Мариуполе ее уже знают, как мастера тату.

Заняться татуированием Алена решила не так давно – во время декрета. Тонкостям техники обучал муж, тоже военный. Ранее он изучал искусство татуировки в известных украинских школах. А дальше Алена углубляла знания, по онлайн-урокам.

У самой Алены первое тату на теле появилось около 8 лет назад. «Тогда очень модным было тату на пояснице. Кстати, глядя на татуировку человека сейчас, я могу сказать, в каком примерно году он ее сделал. Потому что для каждого года были какие-то свои модные рисунки: бесконечности на запястье, иероглифы на предплечье или что-то другое», – отмечает она.

Малиновская признается – очень хорошо запомнила свою первую клиентку, поскольку волновалась за результат, хотя и готовилась очень основательно.

«Я так долго шла к тому, чтобы принять первого клиента, столько информации перелопатила, что уже знала, что кожу человеку не испорчу и должна браться за эту работу. Меня напугало только то, что пришла очень юная девчонка. Это была ее первая татуировка. Но она была подготовлена, много вопросов по теме задавала, знала много тонкостей и нюансов. После клиентка написала мне очень приятный отзыв и захотела прийти ко мне на еще одну татуировку», – вспоминает мариупольчанка.

Чтобы почувствовать себя полностью уверенной за работой, Алене хватило 10 первых клиентов. А теперь она и сама может давать советы начинающим мастерам. Рекомендует серьезно подойти к обучению и не экономить на рабочем инструменте.

«Цена за обучение зависит от мастера и стиля. У нас в Мариуполе можно найти курсы за 500 долларов, но есть за 1000. Стоит учесть стоимость машинки для тату. Хорошая стоит от $ 400. Некоторые покупают машинки китайского производства за 600 грн. Я пробовала такую хотя бы просто в руки взять, но сразу отложила в дальний угол», – делится мастер.

Пигменты – тоже не дешевые. А еще необходимо обзавестись кушеткой, освещением, подставкой-холдером, тумбой, стульями, сухожаром, прибором для стерилизации и прочим.

«Думаю, если с умом ко всему подойти, то на старте можно вложиться в 50 тыс. грн. Но это без учета аренды помещения, в котором вы будете принимать клиентов», – объясняет Малиновская.

Алена уверена, что мастеров-универсалов не существует. Каждый работает в определенном стиле. Поэтому и для мастера, и для клиента важно выбрать тот, что подходит конкретно вам.

«Мне очень нравится стилистика минимализма, миниатюры, скетчи, ботаника. Я рисую эскизы в этом стиле и выкладываю у себя в инстаграм-сторис. Но 90% людей приходят со своими рисунками. Приходится уговаривать что-то изменить, что-то добавить, чтобы не штамповать всем одно и то же», – объясняет она.