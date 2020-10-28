Предлагает путевку в Египет: Пытавшемуся изнасиловать женщину в поезде «Мариуполь – Киев» продлили арест

Соломенский райсуд Киева продлил до 24 декабря меру пресечения обидчику Анастасии Луговой, которую избили и пытались изнасиловать в поезде «Мариуполь – Киев», передает «5 канал».

Виталия Рудзько обвиняют по трем статьям: кража, попытка изнасилования и нанесение телесных повреждений средней тяжести. Прокуратура просит для подозреваемого до 5 лет лишения свободы.

Свою вину Рудзько, по словам адвоката и самой Анастасии, не признает, говорит: «бес попутал», и просит прощения у женщины. Даже предлагает компенсацию в виде отпуска в Египет.

Следующее заседание суда должно состояться 24 ноября. «Это будет снова подготовительное судебное заседание. Но там мы уже будем устанавливать наличие-отсутствие гражданских исков. Вчера, согласно Гражданско-процессуальному кодексу, мы подали гражданские иски, они уже есть в материалах дела», – говорит Евгений Пронин, адвокат Анастасии Луговой.

А вот сама потерпевшая убеждает, что будет бороться, чтобы нападавшему дали больший срок.

Напомним, что ночью 31 июля в поезде «Мариуполь – Киев» трижды судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько избил и пытался изнасиловать женщину, которая ехала вместе с сыном. Нападающего задержали и арестовали без права на залог.

После инцидента в руководстве «Укрзализныци» сообщили, что с должностей уволят сотрудников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд из Киева и избил пассажирку.