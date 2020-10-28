В сравнении с Украиной в «ДНР» предпринимательство душат, – Пургин

В «ДНР» малый бизнес подвергается жесточайшему давлению в виде высоких налогов, постоянных штрафов. В сравнении с украинской системой предпринимательства, в «республике» серьезно ухудшили условия для ФЛП. Об этом рассказал один из основателей «ДНР», глава «народного совета ДНР» (2014-2015 гг.) Андрей Пургин.

«Малый бизнес в республике приговорен. Вот в Украине, в России сейчас идет бесконечное стимулирование физических лиц предпринимателей (ФЛП). Это же человек, который не просит у государства, он сам ему дает. Ни для кого не секрет, что в ДНР в сравнении с Украиной предпринимателям ухудшили условия работы. Кто работал на патенте, на едином налоге, сейчас вынуждены работать при 6% отчислений с оборота», – описал ситуацию Пургин.

Он отметил, что проблемы у предпринимателей в «ДНР» «просто тотальны». «Предприниматели у нас – это исчезающий вид. Вот в 90-е годы все отпустили, чтобы люди хоть как-то могли заработать и выжить. То сейчас здесь – все наоборот. У нас предприниматель опутан бесконечными штрафами, ограничениями, огромными налогами и т.д. То есть система ухудшилась. Именно в сравнении с системой украинской», – подчеркнул «республиканец».

Еще одна проблема – в «ДНР» практически невозможно закрыть ФЛП. «Если вы хотите закрыться – это очень сложно. И министерствами подается одно количество ФЛП, а на самом деле их раз в 5 меньше, и они уже деятельность не ведут», – продолжил Пургин.

При этом предприниматели, работая напрямую с обычными людьми на потребительском рынке, формируют на нем настроения. «Получается замкнутый круг: депрессивная ситуация из-за душения ФЛП приводит к тому, что эти же ФЛП формируют депрессивные потребительские настроения, когда заработать 100-200 долларов, вы на них сидите как в 90-е – ни в коем случае их не тратите, потому что завтра будет "черный день"», – заключил Пургин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube