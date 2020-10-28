В Украине продлили режим чрезвычайной ситуации

В Украине режим чрезвычайной ситуации продлен до 31 декабря. Такое решение сегодня, 28 октября, принял Кабинет министров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«В мире и в Украине уровень заболеваемости COVID-19 растет. Поэтому мы продолжаем усиленную работу всех служб, привлеченных к предотвращению распространения заболевания. Правительство также продолжит тесную координацию своих действий с местными властями», – написал он.

Шмыгаль напомнил, что режим чрезвычайной ситуации в Украине был введен Кабмином по всей стране еще 25 марта этого года и должен был действовать до 31 октября. «13 октября правительство приняло решение продлить действие адаптивного карантина до конца 2020-го», – отметил Шмыгаль поясняя причины продления и чрезвычайного режима.

«Главное, что нужно знать о режиме чрезвычайной ситуации: он направлен на улучшение работы и координации органов государственной власти и местного самоуправления в преодолении последствий пандемии», – отметил премьер.