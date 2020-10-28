Невозможно предоставлять помощь неподконтрольному Донбассу: Общественники обратились к Кабмину

Общественные организации, которые занимаются защитой пострадавших в результате конфликта на Донбассе, призывают созвать экстренное совещание Кабмина для урегулирования ситуация с гуманитарной помощью международников. Так, последние принятые требования к гуманитарным грузам, направленным на борьбу с COVID-19, делают практически невозможным их предоставление неподконтрольному Донбассу. При этом ситуация с коронавирусом в «Л-ДНР» остается критической. Об этом говорится в открытом обращении 7-ми общественных организаций, адресованном Кабинету министров Украины.

В заявлении отмечается, что граждане Украины, которые проживают на неподконтрольных территориях, не имеют возможности получить качественное медицинское сопровождение, у них отсутствует постоянный контакт с семейным врачом для контроля своего состояния здоровья.

Кроме того, ограничения по пересечению линии разграничения жителей Донбасса один на один с вызовами пандемии.

Общественники отмечают, что при этом в отношении «Л-ДНР» Россия не принимает на себя обязательства по защите гражданского населения, фактически оставляя людей без всякой возможности такую помощь получить.

В обращении описывается ситуация, сложившаяся с COVID-19 в «Л-ДНР»:

происходит неконтролируемое распространение инфекции среди населения из-за отсутствия корректной оценки уровня заболеваемости COVID-19 и массового тестирования;

коллапс медицинской системы, поскольку медики не справляются с нагрузкой, в отдельных населенных пунктах говорится о перегрузке медучреждений втрое, используются санатории, не предназначенные для пребывания больных и без медицинского персонала, а время ожидания машины «скорой помощи» может составлять до 10 часов из-за перезагрузки больниц, иногда медики вообще не выезжают на вызов;

ограничен доступ гражданского населения к медицинской помощи и к лекарственным средствам.

«Похожая ситуация наблюдается и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», – добавили общественники.

В «Л-ДНР» работают международные гуманитарные организации и агентства ООН. Они обращают внимание Кабмина на законодательные преграды и бюрократические сложности, связанные с регистрацией гуманитарных грузов и обеспечением помощью граждан на неподконтрольных территориях.

В частности, 4 августа своим приказом Министерство соцполитики отменило упрощенную процедуру регистрации грузов, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Таким образом, процедура предоставления гуманитарного груза стала слишком длительной, а требования относительно документов для оформления медицинских грузов, предназначенных для населения неподконтрольных территорий, – невыполнимыми.

«В то же время, импорт медицинских препаратов и лекарств гуманитарными организациями является единственным возможным путем, поскольку приобретение ими лекарств на территории Украины невозможно без лицензии. Гуманитарные организации постоянно публично выражают актуальность нормативного урегулирования ситуации на уровне Министерства социальной политики и принятия отдельного закона о гуманитарной помощи в кризисных ситуациях уже в 2020 году», – говорится в обращении.

В этой связи общественные организации обращаются призывают провести срочное заседание правительства Украины и упростить процедуры оформления и предоставления гуманитарной помощи международными организациями.

«Для помощи жителям временно оккупированных территорий украинская власть, среди прочего, может позаботиться о вариантах обеспечения онлайн-консультирования больных, создания доступных информационных материалов», – добавляют общественники.

«Общественные организации также убеждены в важности поднять вопрос гуманитарного кризиса в на временно оккупированных территориях из-за пандемии СOVID-19 на встречах гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы; вынесения вопроса на международный уровень для давления на государство-оккупанта в связи с невыполнением ею обязательств по защите гражданского населения, организации доступа гуманитарной помощи с медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты жителей временно оккупированных территорий», – заключается в обращении.

Данный документ подписали следующие организации: