Заводы, школы, стадионы: На Донетчине осматривают помещения под «ковид»-госпитали

В Донецкой области уже приступили к осмотру помещений, на базе которых планируют при необходимости развернуть внебольничные госпитали по лечению больных с COVID-19. Такие учреждения будут созданы в Мариуполе и Краматорске. Об этом рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Но базовыми для лечения остаются все-таки больницы, определенные в качестве опорных по борьбе с COVID-19. Таких в Донецкой области сейчас 28 медучреждений, они есть во всех крупных городах региона и райцентрах. Эти больницы рассчитаны на 2128 коек, еще 350 коек есть в медучреждениях резерва.

«К сожалению, количество мест ограничено. Больницы заполнены как больными, так и больными с подозрением на коронавирус. Пациенты с подозрением – это, прежде всего, люди с острой формой пневмонии. Больницы работают мощно, но количество больных каждый день растет… Каждый день процент заполненности колеблется от 75% до 95%», – рассказал Педенко.

В этой связи и идет подготовка к развертыванию крупных внебольничных госпиталей в Краматорске и Мариуполе. «Несколько зданий уже было осмотрено… Нам было предложно пустующее здание Старокраматорского машиностроительного завода, несколько школ, интернатов. Также по Краматорску в планах – стадион "Блюминг"», – сообщил представитель департамента здравоохранения.

По мнению Педенко, нет больших проблем с созданием непосредственно госпиталей. Основной вопрос – медицинский персонал, который в них смог бы работать. «Основной вопрос – кто там будет работать? К сожалению, в связи с вооруженным конфликтом у нас произошел отток медицинских кадров. И сегодня есть определенный дефицит. Штатные расписания больниц заполнены врачами на 60-65%, по некоторым специальностям – чуть лучше, по некоторым – еще хуже. Поэтому нет врачей, медработников на уже развернутые койки в больницах, которые определены для лечения больных с коронавирусом», – говорит он.

К работе в госпиталях можно привлекать студентов, интернов. Но их нельзя привлекать к лечению больных, в том числе инфицированных COVID-19. «Есть нормативная база: предоставлять медицинскую помощь должен врач, который получил высшее образование и прошел соответствующую специализацию, – точка. Извините, но год, два-три года пандемии – и мы что, сейчас загубим всех специалистов? Пусть молодежь принимает активно участие, но привлекать их непосредственно в очаге [лечения болезни] мы не имеем права», – резюмировал Педенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»