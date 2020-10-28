Победил на выборах: От коронавируса умер мэр Борисполя

Сегодня, 28 октября, от коронавируса скончался действующий городской голова Борисполя Анатолий Федорчук. Об этом в Facebook сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

«Не дождавшись окончания подсчета голосов и объявления результатов выборов, от COVID-19 умер действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который согласно подсчета выигрывал избирательные гонки», – написал Мосийчук.

Информацию о смерти Федорчук подтвердили и в Бориспольском горсовете, не уточняя диагноз болезни. Также в исполкоме сообщили, что по результатам подсчетов голосов действующий мэр победил на выборах 25 октября.

«Сегодня, 28 октября 2020 года, из-за болезни безвременно ушел из жизни Бориспольский городской голова Анатолий Соловьевич Федорчук… Анатолий Соловьевич возглавлял город три каденции и победил на очередных местных выборах 25 октября 2020 года», – говорится в сообщении исполкома.

Федорчуку было 60 лет, на должности городского головы Борисполя работал с 2006 года.