Отказ от электронного декларирования – откат назад, – Яценюк

Решение Конституционного суда, следствием которого может стать отмена электронного декларирования, – это дерзкий реванш, откат назад. Такое мнение сегодня, 28 октября, высказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

«Возмущен сообщением о решении Конституционного Суда, следствием которого может стать отмена электронного декларирования. Сложный комплекс решений для обеспечения государственной антикоррупционной политики – это исключительное достижение 2014-19 годов. Это – результат работы нашей коалиции и двух правительств, которые я имел честь возглавлять», – написал он на своей Facebook-странице.

«То, что происходит сейчас, – это реванш. Дерзкий и глупый. Каждая безнаказанность имеет начало. В 2019 году политическая конъюнктура повлияла на то, что Конституционный суд благословил роспуск Верховной Рады. Теперь голову подняли силы, которые хотят отката Украины с европейского пути. Власть должна осознать, что ее самый большой враг – это реванш, как российский, так и коррупционный», – добавил политик.

В этой связи Яценюк призвал все национальные политические силы «выступить вместе, чтобы остановить этот откат назад».

Отметим, что Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 октября в 19:00 закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Такое решение накануне принял Конституционный суд Украины. Теперь государственные органы и общественность больше не имеют открытого доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование.