Блогер Арестович стал спикером украинской стороны в Трехсторонней контактной группе

Военный обозреватель и блогер Алексей Арестович стал пресс-секретарем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сегодня, 28 октября, сообщил в Facebook.

«Решением главы делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Л. Кравчука (президента Украины в 1991-94 гг.) меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и, прежде всего, народа Украины», – написал он.

«Основной принцип моей деятельности – защита национальных интересов Украины», – добавил Арестович.

Как сообщалось ранее, дипломат Маркиян Лубкивский отказался занять должность пресс-секретаря украинской делегации в ТКГ.