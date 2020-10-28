Деньги есть, товара – нет: Донетчине необходима тысяча кислородных концентраторов

Донецкая область получила из госбюджета субвенцию в 55 млн грн на приобретение кислородных концентраторов. На эту сумму планируют закупить и установить около тысячи концентраторов, однако на рынке их нет в необходимом количестве. Об этом рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Он уточнил, что количество концентраторов определяли по потребностям каждой больницы, по количеству коек, которые уже есть и должны развернуть дополнительно.

«Деньги доведены до больниц. Некоторые из их будут закупать это оборудование сами, некоторым будет закупать департамент здравоохранения. Но пока нет концентраторов на рынке. Мы сделали заявку, забронировали несколько сотен концентраторов. На этой или на следующей неделе уже будут подписаны договоры, и будем ожидать поставку», – сказал Педенко.

Но из-за ситуации на рынке, по его словам, пока нельзя назвать точную даты поступления оборудования в больницы. «В договорах прописано – 10 суток. Как будут подписаны договоры, как будут концентраторы на складах поставщиков, они будут доставлены в Донецкую область… Каждая больница запросила разные объемы концентраторов, это будут и 5-литровые, и 10-ти и 20-ти. Суммарно это около тысячи кислородных концентраторов – около 900 концентраторов будут 10-литровыми, чуть меньше – 5-литровые, и менее всего 20-литровых. Потому что 20-литровые мы уже приобрели весной», – добавил представитель департамента здравоохранения.

Педенко подчеркнул, что приобретение полной партии оборудования покроет 100-процентную потребность больниц Донетчины, с учетом коек, которые могут быть выделены дополнительно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»