До 1 января: Срок действия пенсионных карт «Ощадбанка» продлили не всем

«Ощадбанк» продлил действие электронных пенсионных удостоверений (ЭПУ), которые выпущены в форме банковской карты, до 1 января 2021 года. Однако это касается исключительно карт внутренне перемещенных лиц. На этом сегодня, 28 октября, обратили внимание в колл-центре финучреждения.

Так, в октябре некоторые пенсионеры столкнулись с тем, что в связи с окончанием срока действия их ЭПУ карты были заблокированы. Им приходит сообщение, что новая карты выпущена банком автоматически и ожидает в отделении.

«В связи с обстоятельствами карантина я не имею возможности из-за здоровья явиться в банк для получения карты. Как было объявлено в СМИ – просроченные карты продлили до 1 января 2021 года. Звоню в контакт-центр, они отказываются разблокировать мою карту, у всех один ответ – карта закрыта», – описывает свою ситуацию одна из пенсионерок.

В «Ошадбанке» подтвердили, что продление срока действия просроченных карт до 1 января касается исключительно внутренне перемещенных лиц. «Хотим обратить ваше внимание, что продлить карту возможно именно по счетам, которые были открыты как внутренне перемещенным лицам», – акцентировали в колл-центре финучреждения.

Как сообщалось ранее, «Ощадбанк» продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 января 2021 года. При этом новые карты ожидают переселенцев в отделении. Но если у ВПЛ нет возможности забрать их, то переселенец может и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой картой до 1 января.