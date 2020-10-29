Жизни от вас нет: В маршрутке в Славянске ругались из-за масок и украинского языка

Пассажирка маршрутки в Славянске агрессивно отреагировала на замечания о необходимости надеть защитную маску. Замечания сделала жительница города по имени Рита. Но дополнительное раздражение вызвало то, что она сделала его на украинском языке. О подробностях инцидента сообщает «Радио Свобода».

Рита родилась в Славянском районе и живет в Славянске. Говорит, что работает в Европе, а там все общаются на родном языке. Это побудило женщину перейти полностью на общение на украинском.

23 октября женщина зашла в маршрутку. Языковой конфликт начался из-за коронавируса. Рита вспоминает, что на маршрутке висел плакат со ссылкой на постановление правительства: «Перевозка пассажиров осуществляется... при условии наличия у водителя и пассажиров средств индивидуальной защиты (масок)».

«Села на место, и рядом были люди. Я попросила просто надеть маску. Говорю: пожалуйста, наденьте маску. Они начали просто орать: кто ты и почему ты здесь делаешь замечание. И я даже не поняла, почему они кричали от того, что я сделала замечание, от того, что я общалась на украинском», – вспоминает знакомство с пассажирами маршрутки Рита.

Громко кричит прилично одетая женщина на первом сиденье. Маски у нее нет. «Чего вы не едете, кого выслушаете?!... У всех есть маски. Я не могу ее надеть: у меня астма! У меня сейчас начнется рвота, и все!», – кричит пассажирка.

Мужчина, который сидит у двери, с матом требует выключить камеру и угрожает физической расправой. Затем слышно, как автобус начинает ехать. Женщина на первом сиденье продолжает кричать. Между ней и Ритой происходит такой диалог:

– Приехали на наш восток, жизни от вас нет, – кричит женщина.

– Что вы говорите, я живу в городе Славянске, – отвечает Рита.

– В Славянске, так и говори по-славянски, – продолжает вопить пассажирка.

А через несколько минут, перед тем, как покинуть место ссоры, она выдает такую ​​фразу: «Со своими языками уже заколебали, люди уже не знают, как говорить, на каком языке говорить».

Женщина выходит, Рита продолжает снимать на камеру мобильного. Мужчина, который угрожал ей в начале, снова подходит вплотную и требует документы: «Кто ты такая вообще? На каких основаниях ты снимаешь?».

Рита встает и идет к двери маршрутки: «Я выхожу». «Выходи отсюда вообще, чтобы я тебя не видел… Вышла отсюда на х..», – мужчина толкает Риту.

Видео инцидента попало в соцсети. Пользователи соцсетей идентифицировали женщину, которая требовала общаться «по-славянски». Это бывшая воспитательница детсада (сейчас на пенсии) и кандидат в горсовет на местных выборах от политической партии «Наш край».

Официальных заявлений от партии относительно языкового скандала состоянию на 28 октября не было. Личность мужчины, который угрожал и ругался, пока не установили.

Шумная реакция пассажирки на украинский язык укладывается в тезисы российской пропаганды. Об этом рассказал общественный деятель Виталий Овчаренко.

«Все это – мифы российской пропаганды, Донбасс всегда говорил по-русски. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно прийти в архив и посмотреть фотографии 20-30-х годов Славянска, Краматорска того же. Там прекрасно заметны вывески на украинском языке… Это просто элементарное повторение заученных фраз российской пропаганды, не больше», – убежден Овчаренко.

Он уверен, что и этот, и подобные случаи в других регионах страны должны тщательно расследовать правоохранители.

Также, по мнению Овчаренко, скандал в Славянске показывает, что в защите и спасении в Украине нуждается не русский, а именно украинский язык.

На языковой скандал отреагировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. «Унижение из-за применения государственного языка – это падение общественной морали», – отметил он.

Уполномоченный по защите государственного языка призвал руководство города и правоохранителей принять меры по этой ситуации.

А Рита говорит, что ее муж прислал видео с маршрутки правоохранителям, и ее уже вызвали в городской отдел полиции Славянска относительно случая в маршрутке.

В полиции Славянска сообщают, что правоохранители устанавливают участников конфликта. «Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 3-х лет лишения свободы», – отметили в полиции.