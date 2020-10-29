На Донетчине от COVID-19 лечатся 4,7 тыс. человек (Карта)

На Донетчине за минувшие сутки коронавирус забрал еще 4 жизни. Об этом сегодня, 28 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Facebook.

За среду, 28 октября, лаборатории предоставили информацию о 153 новых больных коронавирусной болезнью в Донецкой области, среди них 4 ребенка:

47 – в Мариупольской;

25 – Великоновоселковской;

20 – Торецкой;

14 – Славянской;

13 – Марьинской;

9 – Кураховской;

по 4 – Краматорской и Волновахской;

по 3 – Угледарской, Комарской и Бахмутской;

2 – Хлебодаровской;

по 1 – Сартанской, Авдеевской, Никольской, Константиновской, Лиманской и Старомлиновской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 9 179 случаев COVID-19, из них: