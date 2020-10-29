На Донетчине от COVID-19 лечатся 4,7 тыс. человек (Карта)

На Донетчине за минувшие сутки коронавирус забрал еще 4 жизни. Об этом сегодня, 28 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Facebook.
За среду, 28 октября, лаборатории предоставили информацию о 153 новых больных коронавирусной болезнью в Донецкой области, среди них 4 ребенка:
- 47 – в Мариупольской;
- 25 – Великоновоселковской;
- 20 – Торецкой;
- 14 – Славянской;
- 13 – Марьинской;
- 9 – Кураховской;
- по 4 – Краматорской и Волновахской;
- по 3 – Угледарской, Комарской и Бахмутской;
- 2 – Хлебодаровской;
- по 1 – Сартанской, Авдеевской, Никольской, Константиновской, Лиманской и Старомлиновской ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 9 179 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 4 364 человека;
- на лечении – 4 720 пациентов;
- летальных случаев – 95.