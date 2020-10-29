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На Донетчине от COVID-19 лечатся 4,7 тыс. человек (Карта)

29.10.20 08:18
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за минувшие сутки коронавирус забрал еще 4 жизни. Об этом сегодня, 28 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Facebook.

За среду, 28 октября, лаборатории предоставили информацию о 153 новых больных коронавирусной болезнью в Донецкой области, среди них 4 ребенка:

  • 47 – в Мариупольской;
  • 25 – Великоновоселковской;
  • 20 – Торецкой;
  • 14 – Славянской;
  • 13 – Марьинской;
  • 9 – Кураховской;
  • по 4 – Краматорской и Волновахской;
  • по 3 – Угледарской, Комарской и Бахмутской;
  • 2 – Хлебодаровской;
  • по 1 – Сартанской, Авдеевской, Никольской, Константиновской, Лиманской и Старомлиновской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 9 179 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 4 364 человека;
  • на лечении – 4 720 пациентов;
  • летальных случаев – 95.

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