99-й по счету: В Донецке и Луганске разгружают «гумконвой» из РФ

В неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск сегодня, 29 октября, прибыл «гуманитарный конвой» из РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 99-й по счету, сегодня прибыл в Донецк. В настоящий момент идет разгрузка на складах республиканской базы специального медицинского снабжения. Тоннаж и состав груза уточняются», – уверяют в «ДНР».

«Автомобили очередного, 99-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск. Автомобили прибыли на склады в Луганске, началась их разгрузка. 6 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 50 тонн медикаментов и медицинского имущества», – утверждают в «ЛНР».

Напомним, 27 августа в «ДНР» и в «ЛНР» прибыли автомобили 98-го «гуманитарного конвоя» из России.