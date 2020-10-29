В Украине вводится новый порядок проверки получателей субсидий

С нового года в Украине вступит в силу новая процедура проверки получателей субсидий на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает «Украина 24».

По его словам, для граждан «абсолютно ничего не изменится», меняется только алгоритм проведения проверки информации.

«На сегодняшний день при обращении часть информации предоставляет гражданин, заполняя заявление и декларацию, а часть орган соцзащиты уже получает непосредственно самостоятельно в порядке обмена данными с фискальной службой, с Пенсионным фондом, фондом соцстрахования и так далее. Уже после того, как назначена субсидия, Министерство финансов, которое ответственно в государстве за проведение верификации, проводит проверку через все существующие базы данных. С начала следующего года процедура меняется. Параллельно с органами социальной защиты населения будет осуществляться проверка с другими реестрами через министерство финансов», – отметил замминистра.

Он уточнил, что теперь данные о недостоверной предоставленной информации от граждан будут поступать в органы соцзащиты не на этапе получения субсидии, а перед ее назначением. Это позволит не допустить неправомерных выплат.

Музыченко добавил, что новая процедура не повлияет на сроки рассмотрения документов на получение субсидий. Он напомнил, что субсидия назначается в десятидневный срок с момента поступления всех необходимых документов, а в индивидуальных случаях – до 30 дней.