Пенсию получу – и можно день-два погулять: Житель Донецка показал цены на мясо (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Михаил показал цены в мясном магазине.
По его словам, в последнее время открылось много магазинчиков «Мясная лига», и цены там – приемлемые. Ассортимент в мясном магазине большой.
Стоимость курятины за 1 кг:
- спинка – 37 руб. (14 грн по местному курсу на 30.10.2020);
- печень – 115 руб. (44 грн);
- крыло – 119 руб. (46 грн);
- окорок – 139 руб. (53 грн);
- четверть без хребта – 165 руб. (63 грн);
- бедро – 175 руб. (67 грн);
- грудка (с крыльями и без) – 145-173 руб. (56-67 грн);
- филе – 209 руб. (80 грн);
- фарш – 159 руб. (61 грн);
- шкура – 49 руб. (19 грн);
- куры – 135 руб. (52 грн);
- цыплята табака – 135 руб. (52 грн).
Индюшатина стоит (за 1 кг):
- гуляш – 245 руб. (94 грн);
- фарш – 219 руб. (84 грн);
- филе – 315 руб. (121 грн);
- шея – 89 руб. (34 грн).
Говядину продают по цене (за 1 кг):
- печень – 149 руб. (57 грн);
- почки – 75 руб. (29 грн);
- сердце – 169 руб. (65 грн);
- вымя – 99 руб. (38 грн);
- колено – 39 руб. (15 грн);
- легкое – 78 руб. (30 грн).
Цены на свинину:
- язык – 209 руб. (80 грн);
- лопатка – 239 руб. (92 грн);
- крестец – 269 руб. (103 грн);
- рулька (часть окорока) – 239 руб. (92 грн);
- мякоть – 262-269 руб. (101-103 грн);
- грудина – 239 руб. (92 грн);
- отбивная на ребре – 262 руб. (101 грн);
- шея – 205 руб. (79 грн);
- печень – 95 руб. (37 грн);
- голень – 115 руб. (44 грн);
- свино-говяжий фарш – 215 руб. (83 грн).
«Сильно не разжируешь. Пенсию получу – и можно день-два погулять», – прокомментировал Михаил.