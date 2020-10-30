Пенсию получу – и можно день-два погулять: Житель Донецка показал цены на мясо (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Михаил показал цены в мясном магазине.

По его словам, в последнее время открылось много магазинчиков «Мясная лига», и цены там – приемлемые. Ассортимент в мясном магазине большой.

Стоимость курятины за 1 кг:

спинка – 37 руб. (14 грн по местному курсу на 30.10.2020);

печень – 115 руб. (44 грн);

крыло – 119 руб. (46 грн);

окорок – 139 руб. (53 грн);

четверть без хребта – 165 руб. (63 грн);

бедро – 175 руб. (67 грн);

грудка (с крыльями и без) – 145-173 руб. (56-67 грн);

филе – 209 руб. (80 грн);

фарш – 159 руб. (61 грн);

шкура – 49 руб. (19 грн);

куры – 135 руб. (52 грн);

цыплята табака – 135 руб. (52 грн).

Индюшатина стоит (за 1 кг):

гуляш – 245 руб. (94 грн);

фарш – 219 руб. (84 грн);

филе – 315 руб. (121 грн);

шея – 89 руб. (34 грн).

Говядину продают по цене (за 1 кг):

печень – 149 руб. (57 грн);

почки – 75 руб. (29 грн);

сердце – 169 руб. (65 грн);

вымя – 99 руб. (38 грн);

колено – 39 руб. (15 грн);

легкое – 78 руб. (30 грн).

Цены на свинину:

язык – 209 руб. (80 грн);

лопатка – 239 руб. (92 грн);

крестец – 269 руб. (103 грн);

рулька (часть окорока) – 239 руб. (92 грн);

мякоть – 262-269 руб. (101-103 грн);

грудина – 239 руб. (92 грн);

отбивная на ребре – 262 руб. (101 грн);

шея – 205 руб. (79 грн);

печень – 95 руб. (37 грн);

голень – 115 руб. (44 грн);

свино-говяжий фарш – 215 руб. (83 грн).

«Сильно не разжируешь. Пенсию получу – и можно день-два погулять», – прокомментировал Михаил.