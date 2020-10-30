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Пенсию получу – и можно день-два погулять: Житель Донецка показал цены на мясо (Фото)

30.10.20 12:07
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Михаил показал цены в мясном магазине.

По его словам, в последнее время открылось много магазинчиков «Мясная лига», и цены там – приемлемые. Ассортимент в мясном магазине большой.

Стоимость курятины за 1 кг:

  • спинка – 37 руб. (14 грн по местному курсу на 30.10.2020);
  • печень – 115 руб. (44 грн);
  • крыло – 119 руб. (46 грн);
  • окорок – 139 руб. (53 грн);
  • четверть без хребта – 165 руб. (63 грн);
  • бедро – 175 руб. (67 грн);
  • грудка (с крыльями и без) – 145-173 руб. (56-67 грн);
  • филе – 209 руб. (80 грн);
  • фарш – 159 руб. (61 грн);
  • шкура – 49 руб. (19 грн);
  • куры – 135 руб. (52 грн);
  • цыплята табака – 135 руб. (52 грн).

Индюшатина стоит (за 1 кг):

  • гуляш – 245 руб. (94 грн);
  • фарш – 219 руб. (84 грн);
  • филе – 315 руб. (121 грн);
  • шея – 89 руб. (34 грн).

Говядину продают по цене (за 1 кг):

  • печень – 149 руб. (57 грн);
  • почки – 75 руб. (29 грн);
  • сердце – 169 руб. (65 грн);
  • вымя – 99 руб. (38 грн);
  • колено – 39 руб. (15 грн);
  • легкое – 78 руб. (30 грн).

Цены на свинину:

  • язык – 209 руб. (80 грн);
  • лопатка – 239 руб. (92 грн);
  • крестец – 269 руб. (103 грн);
  • рулька (часть окорока) – 239 руб. (92 грн);
  • мякоть – 262-269 руб. (101-103 грн);
  • грудина – 239 руб. (92 грн);
  • отбивная на ребре – 262 руб. (101 грн);
  • шея – 205 руб. (79 грн);
  • печень – 95 руб. (37 грн);
  • голень – 115 руб. (44 грн);
  • свино-говяжий фарш – 215 руб. (83 грн).

«Сильно не разжируешь. Пенсию получу – и можно день-два погулять», – прокомментировал Михаил.

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