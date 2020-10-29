В Украине за сутки выздоровели почти 3 тысячи больных COVID-19

В Украине за минувшие сутки выздоровели 2 990 пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 29 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За сутки заболели 7 342 человека, из них 287 детей и 363 медицинских работника. Были госпитализированы 976 человек, зафиксировано 113 летальных случаев», – отметил Степанов.

По его словам, коронавирус не сбавляет темп, и больше всего лабораторно подтвержденных случаев за сутки было выявлено в Харьковской (575), Хмельницкой (478), Одесской (416), Львовской (405) областях и городе Киеве (577).

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 29 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 370 417 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

151 632 пациента – выздоровели;

6 868 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов: