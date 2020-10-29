В Украине за сутки выздоровели почти 3 тысячи больных COVID-19

В Украине за минувшие сутки выздоровели 2 990 пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 29 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».
«За сутки заболели 7 342 человека, из них 287 детей и 363 медицинских работника. Были госпитализированы 976 человек, зафиксировано 113 летальных случаев», – отметил Степанов.
По его словам, коронавирус не сбавляет темп, и больше всего лабораторно подтвержденных случаев за сутки было выявлено в Харьковской (575), Хмельницкой (478), Одесской (416), Львовской (405) областях и городе Киеве (577).
Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 29 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 370 417 подтвержденных случаев COVID-19, из них:
- 151 632 пациента – выздоровели;
- 6 868 – скончались.
COVID-19 в разрезе регионов:
- Винницкая область – 9 899 случаев;
- Волынская область – 13 089 случаев;
- Днепропетровская область – 14 301 случай;
- Донецкая область – 9 177 случаев (по данным ОГА – 9 179);
- Житомирская область – 13 518 случаев;
- Закарпатская область – 13 842 случая;
- Запорожская область – 9 211 случаев;
- Ивано-Франковская область – 19 596 случаев;
- Кировоградская область – 2 308 случаев;
- Киев – 36 027 случаев;
- Киевская область – 15 780 случаев;
- Львовская область – 28 889 случаев;
- Луганская область – 3 482 случая;
- Николаевская область – 7 450 случаев;
- Одесская область – 23 623 случая;
- Полтавская область – 8 930 случаев;
- Ровенская область – 18 518 случаев;
- Сумская область – 11 238 случаев;
- Тернопольская область – 20 111 случаев;
- Харьковская область – 35 016 случаев;
- Херсонская область – 3 616 случаев;
- Хмельницкая область – 14 706 случаев;
- Черновицкая область – 20 906 случаев;
- Черкасская область – 8 735 случаев;
- Черниговская область – 8 449 случаев.