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В Украине за сутки выздоровели почти 3 тысячи больных COVID-19

29.10.20 09:39
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В Украине за минувшие сутки выздоровели 2 990 пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 29 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За сутки заболели 7 342 человека, из них 287 детей и 363 медицинских работника. Были госпитализированы 976 человек, зафиксировано 113 летальных случаев», – отметил Степанов.

По его словам, коронавирус не сбавляет темп, и больше всего лабораторно подтвержденных случаев за сутки было выявлено в Харьковской (575), Хмельницкой (478), Одесской (416), Львовской (405) областях и городе Киеве (577).

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 29 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 370 417 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

  • 151 632 пациента – выздоровели;
  • 6 868 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 9 899 случаев;
  • Волынская область – 13 089 случаев;
  • Днепропетровская область – 14 301 случай;
  • Донецкая область – 9 177 случаев (по данным ОГА – 9 179);
  • Житомирская область – 13 518 случаев;
  • Закарпатская область – 13 842 случая;
  • Запорожская область – 9 211 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 19 596 случаев;
  • Кировоградская область – 2 308 случаев;
  • Киев – 36 027 случаев;
  • Киевская область – 15 780 случаев;
  • Львовская область – 28 889 случаев;
  • Луганская область – 3 482 случая;
  • Николаевская область – 7 450 случаев;
  • Одесская область – 23 623 случая;
  • Полтавская область – 8 930 случаев;
  • Ровенская область – 18 518 случаев;
  • Сумская область – 11 238 случаев;
  • Тернопольская область – 20 111 случаев;
  • Харьковская область – 35 016 случаев;
  • Херсонская область – 3 616 случаев;
  • Хмельницкая область – 14 706 случаев;
  • Черновицкая область – 20 906 случаев;
  • Черкасская область – 8 735 случаев;
  • Черниговская область – 8 449 случаев.

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