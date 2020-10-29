Сводка из зоны ООС за 28 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. Один украинский военный ранен. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в вечернее время противник применял минометы калибром 82 мм и гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и вел прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает. О действиях НВФ были проинформированы представители ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 18 единиц. Под огнем на донецком направлении оказался район села Яковлевка под Ясиноватой, на горловском – поселки Доломитное и Железная Балка, а также окрестности села Набережное на мариупольском направлении. При обстрелах противник применял минометы калибром 82 мм и гранатометы (СПГ, РПГ и АГС)».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.