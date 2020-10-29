ОБСЕ выявила почти 70 противотанковых мин в разрушенном аэропорту «Донецк»

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ обнаружила 68 противотанковых мин, установленных незаконными вооруженными формированиями на территории разрушенного аэропорта «Донецк». Об этом говорится в ежедневном отчете Миссии, опубликованном 28 октября.

«24 октября БПЛА СММ малого радиуса действия снова зафиксировал не менее 45 противотанковых мин, установленных в три ряда поперек рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта" Донецк "(8 км к северо-западу от Донецка)», – сказано в отчете.

Кроме того, примерно в 160 м к югу от этих трех рядов мин поперек той же рулевой дорожки БПЛА зафиксировал не менее 23 противотанковых мин.

«По оценке, все эти мины принадлежат вооруженным формированиям», – добавили в СММ ОБСЕ.

Кроме того, наблюдатели Миссии выявили противотанковые мины на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

«26 октября около в 1,5 км северо-западнее н. п. Веселая Гора (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Луганска) и ориентировочно 30 м к западу от автодороги Н21 БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 15 противотанковых мин, установленных в один ряд. По оценке, мины принадлежат вооруженным формированиям», – сказано в отчете.