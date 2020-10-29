Возраст – от 32 лет: В «ДНР» за сутки умерли 25 человек с подтвержденным коронавирусом

В «ДНР» за сутки умерли 25 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает «минздрав ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 28 октября, выявлен 171 случай заболевания. Кроме того, зарегистрированы 25 летальных случаев – мужчины в возрасте от 32 до 73 лет и женщины в возрасте от 42 до 84 лет», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 29 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 6 433:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 810 пациентов,

выписаны – 3 115 человек,

летальных случаев – 508.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 189 случаев пневмоний, госпитализированы 129 человек. Всего на лечении находятся 2 226 пациентов с пневмониями, из них 493 – на кислородной поддержке (+57 за сутки).