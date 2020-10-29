Переговоры ТКГ: Что заявили в «ЛНР» и «ДНР»

28 октября Трехсторонняя контактная группа завершила переговоры в формате видеоконференции. В «ДНР» и «ЛНР» опубликовали на местных интернет-ресурсах свое видение результатов переговоров.

В «ДНР» утверждают, что «украинская сторона на видеоконференции обязалась предоставить свой проект дорожной карты по выводу из тупика Минского процесса мирного урегулирования в ответ на соответствующую инициативу ДНР и ЛНР».

Представитель «ДНР» Наталья Никонорова уверяет, что «республика» ожидает «соответствующий документ от официального Киева для дальнейшего ознакомления и анализа» и надеется, что «проект карты от Украины будет охватывать все переговорные направления и вопросы, в том числе поправки в Конституцию».

«Должен быть найден консенсус и согласован единый документ, который утвердит Верховная рада, чем одновременно подтвердит приверженность Украины Минским соглашениям и мандат ее представителей в переговорах. В свою очередь, это позволит разблокировать работу всех профильных групп и достичь реальных, практических подвижек», – заявила Никонорова.

В «ЛНР» сообщают, что «украинская сторона не подтвердила функциональное назначение контрольных пунктов пропуска через линию соприкосновения у Счастья и Золотого, которые по ранее достигнутым договоренностям должны быть автомобильными».

«По пункту пропуска Золотому Украина умалчивает, а сегодня (28 октября – ред.) в лице господина первого заместителя главы украинской делегации, вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Алексея Резникова прозвучало, что на Счастье будет пешеходный переход», – сказала Кобцева.

Также Кобцева утверждает, что «в вопросах освобождения незаконно удерживаемых людей Украина продолжает саботировать процессуальную очистку лиц, то есть освобождение от уголовной ответственности, и различными манипуляционными способами предлагает сделать еще одно освобождение людей в ходе обмена, а потом только заниматься вопросом процессуальной очистки».

Напомним, о результатах работы ТКГ рассказали в Офисе президента Украины, также итоги заседания ТКГ по Донбассу подвели в ОБСЕ.