Только появились в мире: В Украине будут вводить новый вид тестов на COVID-19

В Украине планируют ввести новый метод выявления коронавируса с помощью быстрых тестов на антиген. Для этого понадобится до 2 млрд грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что за сутки в Украине проводится уже 47 тыс. тестирований методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) и ИФА (иммуноферментного анализа на антитела).

«Мы ставили себе цель на середину ноября выйти на 50 тысяч тестирований методом ПЦР в сутки. И мы уже почти дошли к этой цифре, и дальше будем увеличивать это количество», – добавил Степанов.

Он рассказал, что в Украине будет вводиться также новый метод тестирования COVID-19, который только появился в мире, – тестирование на антиген.

«Мы уже подали изменения в соответствующие постановления, а также запрос на получение дополнительных средств, это около 2 миллиардов гривен, которые нам необходимы на борьбу с ковидом. Львиная доля – как раз на этот новый метод тестирования», – резюмировал Степанов.

Отметим, экспресс-тест на антиген COVID-19 является скрининговым тестом, который показывает, есть ли вирус в организме человека на момент проведения исследования. Чувствительность тестов составляет более 97%, специфичность – 100%, результат теста готов уже в течение 15 минут. Все больше врачей в мире высказываются за массовое применение тестов на антиген, поскольку надеются, что это позволит выявить больше заразившихся.