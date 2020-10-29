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Рекордсмен среди мэров: Городского голову Бахмута переизбрали в седьмой раз

29.10.20 11:29
Алексей Рева
Алексей Рева / Фото: facebook.com

В Бахмуте (Донецкая обл.) в седьмой раз городским головой стал Алексей Рева, за которого проголосовали 77,99% избирателей. Такие результаты объявила территориальная избирательная комиссия, передают «Донецкие новости».

Действующий мэр возглавляет город уже 30 лет, еще со времен СССР.

Впервые Алексея Реву избрали главой тогда еще Артемовска в 1990-м году, он был председателем городского совета депутатов. С тех пор он является неизменным победителем местных выборов за весь период независимости Украины.

По длительности нахождения у власти его можно назвать рекордсменом среди мэров украинских городов.

Напомним, в Краматорске во втором туре за должность городского головы будут бороться директор по маркетингу и сбыту ОАО «ЭМСС» Александр Гончаренко и действующий мэр Андрей Панков. Гончаренко набрал 48,61% и Панков – 37,75%.

В Славянске лидерами первого тура становятся: Павел Придворов (партия «ОПЗЖ»), действующий депутат Славянского горсовета, глава правления ЧАО «Славянский машзавод» – 32% голосов; и Вадим Лях (партия «Оппозиционный блок»), действующий мэр Славянска – 31%.

В Мариуполе данные экзит-пола демонстрируют победу в первом туре действующего мэра Вадима Бойченко.

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