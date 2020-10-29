Выходят со 2 ноября: В «ДНР» рассказали, как будут учиться школьники после каникул

В «ДНР» после осенних каникул планируют возобновить занятия в школах со 2 ноября. Для учреждений разработали специальные методические рекомендации по организации обучения детей в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба «минобразования ДНР».

Как сообщается, опубликован соответствующий «приказ», которым, в частности, школам рекомендуется:

предусмотреть разное время начала занятий в классах для максимального разобщения детей во время утреннего прихода, во время перемен между уроками, при приеме пищи в столовых;

организовать изучение ряда учебных предметов (основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, экология и других, кроме профильных) с использованием очно-заочной и/или заочной формы обучения, самообразования, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

сократить продолжительность уроков на 5 минут, чтобы увеличить время перемен между занятиями для проведения дезинфекции, проветривания, организации питания в две смены;

проводить замеры температуры тела работникам (с обязательным заполнением температурного листа), школьникам бесконтактными термометрами при входе в общеобразовательные организации, в случаях отсутствия бесконтактных термометров – проводить визуальный контроль состояния здоровья;

проводить визуальный контроль состояния здоровья; работникам учреждений обязательно использовать медицинские маски при утреннем приеме детей;

проводить занятия физкультурой преимущественно, на свежем воздухе;

за каждым классом закрепить постоянные классные помещения, за исключением занятий, требующих специального оборудования или условий (деление классов на группы);

рассаживать детей с соблюдением социального дистанцирования;

работникам и обучающимся использовать сменную обувь;

обеспечить наличие средств гигиены в местах установки умывальных раковин: мыло, одноразовые бумажные полотенца (полотенцесушители), дозаторы со спиртосодержащими антисептиками для рук и т.д.

Кроме того, «методическими рекомендациями», запрещается проведение массовых мероприятий (более 25 человек), «до особого распоряжения». Также приостанавливается привлечение учеников, начиная с 5 классов к уборке классных помещений, а также проведению генеральных уборок учащимися 9 – 11 классов, включая воспитанников школ-интернатов.

«В случае пропуска ребенком образовательного учреждения в течение одного и более дней при: повышении температуры тела у ребенка (37,2°С и выше), при наличии других признаков инфекционного заболевания (недомогание, головная боль, боль в горле, кашель, насморк, диарея, наличие высыпаний, боли в мышцах, др.), при наличии в семье лиц, контактных по инфекционным заболеваниям, (в т.ч. коронавирусной инфекции COVID-19) или заболевших инфекционными заболеваниями, его прием возможен только при наличии медицинской справки из учреждения здравоохранения по месту проживания. В медицинской справке на ребенка должна быть указана возможность посещения конкретной организации, учреждения», – говорится в «документе».

В случаях необходимости пропуска школьниками занятий родителей обязуют не позднее чем за 1 день, по электронной почте или другим средствам коммуникации направить в адрес администрации школы заявление с указанием объективной причины отсутствия.

Напомним, вузы, техникумы и колледжи в «ДНР» продолжат находиться на дистанционном обучении «до особого распоряжения».